Трамп не ответил прямо на вопрос о сделке по российской нефти

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США.
"Мы сделаем все необходимое", - сказал Трамп журналистам.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.