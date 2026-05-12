Рейтинг@Mail.ru
Трамп не ответил прямо на вопрос о сделке по российской нефти - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 12.05.2026 (обновлено: 21:30 12.05.2026)
Трамп не ответил прямо на вопрос о сделке по российской нефти

Трамп не ответил прямо на вопрос о продлении сделки по российской нефти

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США.
  • Министерство финансов США возобновило лицензию на продажу российской нефти, распространив смягчение санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможности продления лицензии на сделки с российской нефтью, заявил, что "сделает все необходимое" для контроля за ценами на нефть в США.
"Мы сделаем все необходимое", - сказал Трамп журналистам.
Президент США пообещал, что после завершения конфликта вокруг Ирана цены на нефть снизятся.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Глава Saudi Aramco назвал сроки завершения кризиса на мировом рынке нефти
Вчера, 00:40
 
ЭкономикаИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала