Рейтинг@Mail.ru
Стубб отправил в сауну тех, кто рассуждает о переброске войск США из ФРГ - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 12.05.2026 (обновлено: 18:37 12.05.2026)
Стубб отправил в сауну тех, кто рассуждает о переброске войск США из ФРГ

Стубб призвал попариться тех, кто рассуждает о переброске войск США из ФРГ

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стубб порекомендовал "сохранить хладнокровие и спокойствие" в ответ на рассуждения о переброске войск США из Германии.
  • Он предложил изучить стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США.
  • Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6–12 месяцев.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб отправил попариться в сауну тех, кто рассуждает на тему переброски войск США из Германии.
"Финский подход заключается в том, чтобы сохранять хладнокровие и спокойствие. Я рекомендую всем пойти в сауну и хорошо попариться, а затем спокойно поразмышлять о том, что происходит вокруг них и почему", - сказал Стубб в интервью EUobserver, отвечая на вопрос о том, куда, по его мнению, будут переброшены американские военные из ФРГ.
Финский лидер добавил, что у него нет предположений на этот счет, и предложил изучить стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Писториус отреагировал на частичный вывод войск США из Германии
2 мая, 16:00
 
В миреСШАГерманияФинляндияДональд ТрампЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала