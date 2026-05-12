Стубб отправил в сауну тех, кто рассуждает о переброске войск США из ФРГ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб отправил попариться в сауну тех, кто рассуждает на тему переброски войск США из Германии.
"Финский подход заключается в том, чтобы сохранять хладнокровие и спокойствие. Я рекомендую всем пойти в сауну и хорошо попариться, а затем спокойно поразмышлять о том, что происходит вокруг них и почему", - сказал Стубб в интервью EUobserver, отвечая на вопрос о том, куда, по его мнению, будут переброшены американские военные из ФРГ.
Финский лидер добавил, что у него нет предположений на этот счет, и предложил изучить стратегию национальной безопасности и стратегию национальной обороны США.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Президент США Дональд Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.