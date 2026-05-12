15:26 12.05.2026 (обновлено: 15:27 12.05.2026)
Овечкин прилетит в Москву в среду, сообщил источник

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прилетит в Москву в среду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 64 очка (32 гола и 32 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата. "Вашингтон", занявший девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не смог пробиться в плей-офф.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом после окончания сезона решение о том, продолжит ли он карьеру. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
ХоккейМоскваУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
