Спецоперация, 12 мая: ВС России продолжили проведение СВО после перемирия

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации после окончания действия режима прекращения огня, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В Минобороны РФ напомнили, что перемирие вводилось с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако позже сообщилось, что Россия согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными. Российские Вооруженные силы строго соблюдали перемирие до 24.00 11 мая, в отличие от Украины, отметили в МО РФ.

Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной, следует из сообщения российского военного ведомства.

По информации министерства обороны России, ВСУ за сутки потеряли 875 военнослужащих. Помимо этого, были уничтожены 108 беспилотников, 78 единиц военной автомобильной техники, восемь танков и других бронированных машин, а также 11 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Успехи СВО до и после перемирия

Бойцы группировки войск "Центр" до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО , на днепропетровском направлении СВО, сообщает Минобороны России.

Наземный робототехнический комплекс "Курьер" с установленным танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) стоит на дежурстве ивановских десантников и охотится на дроны ВСУ типа "Баба-Яга", рассказал на видео Минобороны России замкомандира взвода с позывным "Тархан".

Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по складам боеприпасов и горючего ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы "ослепляют" дроны ВСУ, показывая им мультики

Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал РИА Новости офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Аристарх".

По его словам, одно изделие показывало "Ну, погоди!", другое "Крокодила Гену", а третье изделие – "Следствие ведут Колобки".

Такая система подавления дрона с помощью замены картинки называется "Маркер Герц". Военнослужащий выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую. По его словам, они также испытывали компактное и мощное устройство "Зеркало".

Песков о продолжительности СВО

Специальная военная операция может остановиться в любой момент, если киевский режим примет решение, какое - ему известно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что Россия открыта для контактов по Украине и приветствует посреднические усилия США.

Багаж наработок по урегулированию на Украине позволяет говорить о том, что завершение близится, но конкретики ещё нет, добавил Песков. Девятого мая глава государства, отвечая журналистам на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что дело идет к завершению.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что для того, чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужно проделать большую домашнюю работу.

Он заявил, что возможная встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине, только тогда в ней будет смысл.

Министры обороны ЕС обсудят Украину и угрозы безопасности

Министры обороны стран Евросоюза обсудят в Брюсселе во вторник военную помощь Киеву , а также угрозы безопасности, с которыми сталкивается Европа

Ожидается, что в начале встречи министры ознакомятся с обновленным анализом угроз обороне и безопасности ЕС.

Затем к встрече по видеосвязи присоединится глава минобороны Украины Михаил Федоров , который расскажет о текущей ситуации и острых потребностях Киева в оружии.

Преступления ВСУ с 4 по 10 мая

Белгородскую область ежедневно атаковали от 100 до 130 дронов ВСУ на неделе с 4 по 10 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник . Он добавил, что ВСУ в период с 4 по 10 мая пытались увеличить географию нанесения ударов по гражданским объектам и атаковали не менее 20 субъектов России, удаленных от зоны спецоперации.

ВСУ увеличили количество атак по российской территории во время "режима тишины" 8-9 мая, заявил Мирошник. Киевский режим на неделе с 4 по 10 мая преднамеренно атаковал медицинский транспорт в России, добавил он.

ВСУ с 4 по 10 мая выпустили по объектам Херсонской области не менее 850 боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ. Он добавил, что под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский и Геничевский округа.

От атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая погибли 25 мирных жителей России, в том числе ребенок, сообщил Мирошник. Он отметил, что за этот период значительно возросла интенсивность комбинированных атак со стороны ВСУ на Брянскую область с одновременным применением дронов и РСЗО

ВСУ уничтожает своих же солдат

Украинских военнослужащих на передовых позициях удерживали угрозами расправы за попытки оставить позиции, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь из населенного пункта Родинское в ДНР . По словам собеседника агентства, о подобных случаях ему рассказывали местные жители, контактировавшие с украинскими военными.