Российские военнослужащие "ослепляют" дроны ВСУ, показывая им "Ну, погоди!" - РИА Новости, 12.05.2026
05:11 12.05.2026 (обновлено: 09:20 12.05.2026)
Российские военнослужащие "ослепляют" дроны ВСУ, показывая им "Ну, погоди!"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты разработали устройства, которые подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы вместо реального изображения.
  • Из-за подмены изображения беспилотник противника теряет ориентацию и падает.
  • Система подавления дронов с помощью замены картинки называется «Маркер Герц».
БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Российские специалисты разработали устройства, которые вместо реального изображения подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, в результате чего противник не видит, куда летит, и его беспилотник падает, рассказал РИА Новости офицер 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Аристарх".
"Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" - это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает", - рассказал "Аристарх".
Такая система подавления дрона с помощью замены картинки называется "Маркер Герц". Военнослужащий выступал одним из ее создателей, когда возглавлял специализированную мастерскую. По его словам, они также испытывали компактное и мощное устройство "Зеркало".
