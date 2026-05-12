Бойцы "Центра" до перемирия выбили ВСУ из опорных пунктов
05:02 12.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки войск «Центр» выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов на днепропетровском направлении СВО.
  • Опорные пункты были построены по стандартам НАТО и представляли собой сложную систему бункеров.
  • Захват опорных пунктов позволил подразделениям группировки занять ключевые позиции и создать условия для дальнейшего наступления.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" до объявления режима перемирия выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении СВО, сообщает Минобороны России.
"До объявления Российской Федерацией перемирия в дни празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие штурмового отряда 80-го танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" в ходе успешной наступательной операции выбили формирования ВСУ из девяти железобетонных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО, на днепропетровском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что укрепления представляли собой сложную систему бункеров с множеством входов и выходов, внутри каждого из которых находились бетонные капсулы для размещения личного состава, рассчитанные на укрытие до взвода противника.
"На пути продвижения к опорным пунктам штурмовики преодолевали большие открытые участки местности, где противник оказывал максимальное противодействие с помощью БПЛА. На каждого бойца противник направлял до пяти-шести FPV-дронов, а также применял тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин. Российские военнослужащие отбивались от атак, уничтожали или уклонялись от вражеских дронов, продолжая движение вперед. Несмотря на массированное применение БПЛА, штурмовики сумели прорваться к укреплениям", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в ходе зачистки опорных пунктов российские военнослужащие предлагали украинским формированиям сдаться в плен, лишь несколько боевиков ВСУ приняли предложение сложить оружие. Подчеркивается, что военнослужащие группировки с помощью БПЛА скинули им рацию, по которой провели к своим подразделениям, остальные были уничтожены в ходе боя.
"Оказавшись внутри одного из опорных пунктов, трое штурмовиков укрылись в бетонной капсуле от непрерывных атак вражеских дронов. Однако после одного из взрывов толстую дверь капсулы заклинило – бойцы оказались замурованы внутри. Трое суток они пытались выбраться, подрывая тротиловые шашки прямо на двери изнутри. Подоспевшие на помощь сослуживцы не могли их достать, но через небольшую щель сбрасывали с коптеров продукты, медикаменты и взрывчатку. На третьи сутки дверь поддалась, и они смогли выбраться наружу, после чего продолжили выполнять боевую задачу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что захват системы мощных опорных пунктов противника позволил подразделениям группировки занять ключевые позиции и создать условия для дальнейшего наступления в глубину обороны противника.
