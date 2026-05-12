Ученые рассчитали, через сколько лет погибнет Солнце

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Солнце — одна из звезд галактики Млечный Путь и единственное светило в Солнечной системе. Без него жизнь на Земле была бы невозможной.

Как же, по мнению ученых, оно погибнет?

"Так зажигается звезда"

Солнце , как и любое другое светило во Вселенной, обязано своим рождением силам гравитации. Внутри газопылевого облака всегда найдется участок с несколько повышенной плотностью. Любая материя наделена и гравитационным притяжением, поэтому окружающие частицы вещества постепенно стягиваются к этому центру.

"Когда облако под действием гравитации сжимается еще сильнее, в его центре начинается термоядерная реакция — так зажигается звезда", — рассказал в беседе с RT заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Большая водородная бомба

Солнце образовалось около 4,6 миллиарда лет назад. Современные астрономы наблюдают множество других звезд на разных стадиях формирования, так что довольно хорошо представляют себе сценарий рождения новых звезд.

В самом центре Солнца находится его ядро — область с самыми высокими температурой и плотностью. По разным оценкам, радиус ядра составляет от одной пятой до одной трети от общего солнечного радиуса.

Астрофизики до сих пор разводят руками — никто не совершал экскурсии внутрь светила. Но даже если принять максимальную оценку, треть радиуса — это составляет менее четырех процентов объема Солнца и всего десять процентов его массы.

В центре светила температура достигает чудовищных 15 миллионов градусов Цельсия. В таких условиях привычные атомы существовать не могут. Вещество распадается на голые атомные ядра и оторванные от них электроны. Это состояние физики называют плазмой.

Высокая температура на звезде означает одно: частицы плазмы движутся с огромными скоростями, протоны постоянно сталкиваются друг с другом. Иногда они все же сливаются, образуя ядро дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Именно это запускает цепочку термоядерных реакций на Солнце. Так появляется энергия, которая освещает и согревает всю Солнечную систему.

Доберется и до Земли

Согласно расчетам астрофизиков, примерно через миллиард лет яркость Солнца возрастет на десять процентов — для Земли это обернется катастрофическим потеплением. А через 3,5 миллиарда лет светило разгорится уже на 40 процентов. К тому моменту океаны на Земле начнут испаряться, а все живое исчезнет.

Через пять миллиардов лет в ядре Солнца закончится главное термоядерное топливо — водород. Внешняя оболочка начнет расширяться, а ядро — нагреваться. Желтый карлик, каким мы знаем Солнце сегодня, превратится в красного гиганта. Размеры звезды увеличатся в 200 раз по сравнению с нынешними. На этом этапе Солнце безжалостно поглотит Меркурий — самую близкую к нему планету.

Примерно через 7,8 миллиарда лет температура в сердце Солнца достигнет фантастической отметки в 100 миллионов градусов Цельсия. После светило начнет стремительно терять массу и сбрасывать оболочку. Расширяющиеся внешние слои Солнца доберутся до современной орбиты Земли.

© NASA / GSFC Солнечный ветер