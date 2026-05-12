Силуанов оценил потенциал экономики стран БРИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономики стран БРИКС в совокупности уже превосходят «Большую семерку».

Силуанов оценил потенциал совместной работы стран БРИКС в области технологического развития, указав на возможность ежегодного привлечения более чем 2,5 триллиона долларов.

Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14–15 мая 2026 года.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономики стран БРИКС обладает значительным потенциалом, в совокупности она уже превосходит "Большую семерку", заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).

"В эпоху новых технологий, инноваций и искусственного интеллекта задача БРИКС – задействовать все доступные инструменты, чтобы обеспечить современные возможности роста. Сейчас для наших стран важно добиться экономической динамики не за счет увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию", - подчеркнул он.

Силуанов привел оценки, согласно которым совместная работа этих стран в области технологического развития позволит ежегодно привлечь в сферу более чем 2,5 триллиона долларов. В результате экспорт высокотехнологичных товаров вырастет с 12% до 28% ВВП, а общая стоимость акций технологических компаний стран БРИКС на фондовом рынке может увеличиться на 1,4 триллиона долларов.

Значительную роль в этом, по словам министра, должны сыграть институты развития, и в частности НБР. "Сегодня банкам развития необходимо становиться архитекторами инновационной среды, участвовать в создании условий, при которых идея превращается в новые технологии и современные рабочие места", - сказал он.

Силуанов напомнил, что НБР в 2024-2025 годах уже реализовал проекты в сфере цифровых платформ и инфраструктуры на сумму 1,4 миллиарда долларов. "В новом стратегическом цикле до 2031 года развитие технологий станет одним из важнейших направлений деятельности банка", – заявил он.

Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган НБР. К его полномочиям относится принятие решений по стратегическим вопросам, как, например, вступление новых членов и утверждение общей стратегии. В заседаниях принимают участие управляющие от стран-членов организации, как правило, на уровне глав ведомств, отвечающих за финансы.