Силуанов оценил потенциал экономики стран БРИКС - РИА Новости, 12.05.2026
13:41 12.05.2026
Силуанов: экономика стран БРИКС уже превосходит "Большую семерку"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что экономики стран БРИКС в совокупности уже превосходят «Большую семерку».
  • Силуанов оценил потенциал совместной работы стран БРИКС в области технологического развития, указав на возможность ежегодного привлечения более чем 2,5 триллиона долларов.
  • Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития впервые пройдет в Москве 14–15 мая 2026 года.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономики стран БРИКС обладает значительным потенциалом, в совокупности она уже превосходит "Большую семерку", заявил в интервью РИА Новости министр финансов Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР).
"Страны БРИКС и другие акционеры Нового банка развития обладают значительным экономическим потенциалом. На объединение приходится более половины населения Земли, его экономика уже превосходит "Большую семерку", - сказал глава Минфина России.
"В эпоху новых технологий, инноваций и искусственного интеллекта задача БРИКС – задействовать все доступные инструменты, чтобы обеспечить современные возможности роста. Сейчас для наших стран важно добиться экономической динамики не за счет увеличения численности населения или добычи ресурсов, а благодаря технологическому развитию", - подчеркнул он.
Силуанов привел оценки, согласно которым совместная работа этих стран в области технологического развития позволит ежегодно привлечь в сферу более чем 2,5 триллиона долларов. В результате экспорт высокотехнологичных товаров вырастет с 12% до 28% ВВП, а общая стоимость акций технологических компаний стран БРИКС на фондовом рынке может увеличиться на 1,4 триллиона долларов.
Значительную роль в этом, по словам министра, должны сыграть институты развития, и в частности НБР. "Сегодня банкам развития необходимо становиться архитекторами инновационной среды, участвовать в создании условий, при которых идея превращается в новые технологии и современные рабочие места", - сказал он.
Силуанов напомнил, что НБР в 2024-2025 годах уже реализовал проекты в сфере цифровых платформ и инфраструктуры на сумму 1,4 миллиарда долларов. "В новом стратегическом цикле до 2031 года развитие технологий станет одним из важнейших направлений деятельности банка", – заявил он.
Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития (НБР) впервые пройдет в Москве 14-15 мая 2026 года. Это высший руководящий орган НБР. К его полномочиям относится принятие решений по стратегическим вопросам, как, например, вступление новых членов и утверждение общей стратегии. В заседаниях принимают участие управляющие от стран-членов организации, как правило, на уровне глав ведомств, отвечающих за финансы.
Новый банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2014 году странами БРИКС. Задача банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В состав БРИКС сейчас входят 10 стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Индонезия и Эфиопия.
