Шведские власти оценили риск распространения хантавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Власти Швеции оценивают риск распространения хантавируса среди населения как низкий, заявил исполняющий обязанности государственного эпидемиолога Эрик Стурегард.
"Всемирная организация здравоохранения и Еврокомиссия оценили риск распространения инфекции среди населения в целом как очень низкий. Мы разделяем эту оценку, в настоящее время нет никаких оснований полагать обратное", - сказал эпидемиолог на пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале шведского правительства.
Как сообщает телеканал SVT, на борту лайнера MV Hondius был гражданин Швеции, который в настоящее время находится под наблюдением отдела по контролю за заболеваниями в регионе своего проживания. По данным шведского агентства общественного здравоохранения, у мужчины нет симптомов заболевания, он находится на изоляции дома.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. ВОЗ 10 мая подтвердила девять случаев заражения хантавирусом.