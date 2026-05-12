Опрос показал, как родители относятся к запрету мобильных в школах в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство российских родителей (83%) поддерживают запрет мобильных телефонов на занятиях в школе, показало исследование SuperJob.

Среди учителей эти ограничения одобряют 86%.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Большинство российских родителей поддерживают запрет на мобильные в школах, причем неодобрительное отношение к гаджетам на уроках растет с увеличением зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

"Запрет мобильных телефонов на занятиях в школе поддерживают 83% родителей, не согласны лишь 8%, еще 9% колеблются. Отцы одобряют запрет чуть чаще матерей - 84 и 82% соответственно", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Возраст родителей ощутимо влияет на позицию. Респонденты старше 40 лет поддерживают ограничения активнее (84%, в то время как среди тех, кто младше 39 - 79%). Очевидно, те, чье детство прошло без смартфонов, воспринимают запрет как более естественный, рассуждают аналитики.

Родители с высшим образованием активнее одобряют запрет (85% голосов, тогда как среди окончивших колледжи и техникумы - 77%).

Уровень поддержки растет с увеличением уровня дохода опрошенных: 83% среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц и 86% среди зарабатывающих от 200 тысяч.

Среди учителей 86% поддерживают запрет, 9% выступают против, и лишь 5% не определились. Женщины-педагоги одобряют инициативу заметно охотнее (88%, а среди мужчин - 83%).