КХЛ назвала тройку номинантов на приз самому ценному игроку "регулярки"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Сэм Энэс попали в тройку номинантов на приз "Золотая клюшка" самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.