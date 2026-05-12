КХЛ назвала тройку номинантов на приз самому ценному игроку "регулярки"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов и Сэм Энэс попали в тройку номинантов на приз "Золотая клюшка" самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте турнира.
По результатам голосования главных тренеров "Золотая клюшка" будет вручена на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая пройдет 28 мая.
Капитан омского "Авангарда" Дамир Шарипзянов побил рекорд Криса Ли по количеству очков среди защитников за один чемпионат. Он стал пятым бомбардиром регулярки, лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников, третьим по игровому времени (22:44 в среднем за матч). Он набрал 67 (23+44) очков в 66 матчах.
Сэм Энэс из минского "Динамо" повторил бомбардирский рекорд Никиты Гусева и стал самым результативным легионером КХЛ за один чемпионат. С 89 (32+57) очками в 67 матчах Энэс занял первое место в рейтинге бомбардиров Лиги, второе – в списках снайперов и ассистентов.
Ранее обладателями этой награды становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба по четыре раза), Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все дважды), Данис Зарипов и Джошуа Ливо.