Командующий РВСН доложил Путину о пуске ракеты "Сармат"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что задача пуска ракеты "Сармат" выполнена, подтверждена правильность конструкторских решений.
Путин во вторник принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения.
"Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный. Задача пуска выполнена. По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик", - сказал Каракаев.