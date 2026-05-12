Путин пожелал успехов командующему РВСН, доложившему о пуске "Сармата"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал командующему Ракетными войсками стратегического назначения Сергею Каракаеву, доложившему об успешном пуске ракеты "Сармат", дальнейших успехов.
Во вторник глава государства принял с докладом командующего РВСН, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".