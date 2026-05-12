ТЮМЕНЬ, 12 мая - РИА Новости. Центр "Воин" попал под санкции Евросоюза и Великобритании из-за того, что оппонентам России не нравятся положительные результаты подготовки и патриотического воспитания обручающейся в нем молодежи, считает командир центра, Герой России, участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян.

"То, что западные структуры в очередной раз обращают пристальное внимание именно на патриотические и молодежные проекты, и в первую очередь на центр "Воин", говорит само за себя. Подобные решения - это не давление, а признание: наша работа с подрастающим поколением дает результат, который нашим оппонентам не нравится и которого они откровенно опасаются", - сказал Гаспарян, его слова цитирует пресс-служба центра.