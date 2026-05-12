В РВСН рассказали о преимуществах пусковых установках МБР "Сармат"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пусковые установки межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" значительно повысят возможности стратегических ядерных сил, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Президент России Владимир Путин принял с докладом Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".
"Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания", - сказал Каракаев.