В России с начала года не зафиксировано вспышек хантавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вариант хантавируса, известный в РФ, вызывает геморрагическую лихорадку, с начала года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильная, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес.
"В Российской Федерации известен вариант (хантавирусной инфекции - ред.), который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости", - говорится в сообщении.