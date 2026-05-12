22:15 12.05.2026
Роспотребнадзор: в России с начала года не зафиксировано вспышек хантавируса

Медсестра берет кровь из вены у пациентки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с начала года не зафиксировано вспышек хантавируса, ситуация стабильная.
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка хантавируса, три человека скончались.
  • Всемирная организация здравоохранения сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса на судне, девять из них подтверждены как вирус Андес.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вариант хантавируса, известный в РФ, вызывает геморрагическую лихорадку, с начала года вспышек не зафиксировано, ситуация стабильная, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В субботу судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вирус Андес.
"В Российской Федерации известен вариант (хантавирусной инфекции - ред.), который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). С начала года вспышек ГЛПС на территории страны не зафиксировано, ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор рассказал о распространении хантавируса Андес в мире
РоссияАргентинаКабо-ВердеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПроисшествия
 
 
