Слуцкий назвал испытание "Сармата" новым ходом на геополитической доске - РИА Новости, 12.05.2026
19:14 12.05.2026
Слуцкий назвал испытание "Сармата" новым ходом на геополитической доске

Слуцкий: успешное испытание "Сармата" исключает ультиматумы в адрес РФ

Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слуцкий заявил, что испытание "Сармата" выводит Россию в безусловные лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений.
  • По его словам, успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" является новым ходом на геополитической "доске", исключающим выдвижение ультиматумов от желающих увидеть "стратегическое поражение" России.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" является новым ходом на геополитической "доске", исключающим выдвижение ультиматумов от желающих увидеть "стратегическое поражение" России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры ракеты "Сармат" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.
"Со стороны России это новый ход на геополитической "доске", исключающий выдвижение каких-либо ультиматумов со стороны всех тех, кто так хотел увидеть "стратегическое поражение" нашей страны", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" выводит Россию в безусловные лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений.
По его словам, "Сармат", "Орешник" и Посейдон" стоят на страже национальных интересов и суверенитета России.
"Это наш вклад в стратегическую стабильность и глобальное равновесие: эпоха однополярного диктата окончательно уходит в прошлое", - заключил он.
БезопасностьРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Сергей КаракаевВладимир ПутинГосдума РФРакетные войска стратегического назначения
 
 
