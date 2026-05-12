Краткий пересказ от РИА ИИ Слуцкий заявил, что испытание "Сармата" выводит Россию в безусловные лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений.

По его словам, успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" является новым ходом на геополитической "доске", исключающим выдвижение ультиматумов от желающих увидеть "стратегическое поражение" России.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" является новым ходом на геополитической "доске", исключающим выдвижение ультиматумов от желающих увидеть "стратегическое поражение" России, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Со стороны России это новый ход на геополитической "доске", исключающий выдвижение каких-либо ультиматумов со стороны всех тех, кто так хотел увидеть "стратегическое поражение" нашей страны", - сказал Слуцкий

Парламентарий отметил, что успешное испытание ракетного комплекса "Сармат" выводит Россию в безусловные лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений.

По его словам, "Сармат", "Орешник" и Посейдон" стоят на страже национальных интересов и суверенитета России.