14:07 12.05.2026
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России

BZ: ЕС должен как можно скорее найти переговорщика для диалога с РФ

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Германии считают, что Европе следует как можно скорее определиться с представителем на переговорах с Россией после отказа поддержать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
  • Автор Berliner Zeitung подчеркнул, что пока ФРГ и Европа не назначат своих представителей, США будут сохранять лидерство в мирном процессе.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европе следует в самое ближайшее время определиться с представителем на переговорах с Россией после отказа поддержать кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, пишет Berliner Zeitung.
"Отвергнуть Шрёдера легко. <…> Однако если его кандидатура исключена, Мерц и фон дер Ляйен должны предложить другие, и как можно скорее", — сообщается в материале.
Автор статьи подчеркнул, что пока ФРГ и Европа не назначат своих представителей, США будут сохранять лидерство в мирном процессе, несмотря на переключение на конфликт с Ираном.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов к переговорам со всеми, включая представителей Европейского союза. По его словам, российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля отношений с ЕС, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.
Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, но отметил, что европейцы сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.
