Москалькова назвала большой радостью возвращение жителей Курской области

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвала самой большой радостью возвращение в страну 165 удерживаемых на Украине жителей Курской области.
"Самой большой радостью это является возвращение курских, 165 человек", - сказала Москалькова.
Она добавила, что каждые переговоры шли очень сложно.
Последние семь жителей Курской области, которых удерживали на территории украинских Сум, были возвращены в Россию 11 апреля. Всего с 2024 года Киев незаконно удерживал 165 курских жителей.