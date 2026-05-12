14:04 12.05.2026 (обновлено: 14:15 12.05.2026)
Воссоединение семей в России и на Украине продолжится, заявила Москалькова

© РИА Новости | Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москалькова заявила, что воссоединение семей в России и на Украине обязательно продолжится.
  • Порядка 20 детей только по линии уполномоченного по правам человека были переданы на Украину для воссоединения с семьями.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что воссоединение семей в России и на Украине обязательно продолжится.
Москалькова сообщила президенту, что порядка 20 детей только по линии уполномоченного по правам человека были переданы на Украину для воссоединения с семьями.
"Надо продолжать", - сказал Путин.
"Конечно, обязательно", - ответила омбудсмен.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Москальковой.
Украина передала России семь детей, сообщила Москалькова
