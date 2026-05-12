ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а также по складам боеприпасов и горючего ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным аэродромам, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 56-ти районах", - следует из сообщения военного ведомства.
В Минобороны напомнили, что с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая Вооруженными силы России строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, а с окончанием действия этого режима продолжили проведение специальной военной операции.