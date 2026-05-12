Кобяков назвал отношения России и Ирана примером ответственного партнерства
11:24 12.05.2026 (обновлено: 11:28 12.05.2026)
Кобяков назвал отношения России и Ирана примером ответственного партнерства

Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия и Иран демонстрируют пример ответственного партнерства, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков по итогам встречи в Москве с послом Ирана в России Каземом Джалали.
По данным фонда "Росконгресс", стороны обсудили развитие российско-иранского сотрудничества в условиях сохраняющейся международной нестабильности и подготовку к ключевым деловым мероприятиям 2026 года, говорится в релизе. Отмечается, что особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам укрепления торгово-экономических связей, выстраивания устойчивых цепочек поставок продукции первой необходимости и подготовке к бизнес-диалогу "Россия - Иран" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня Россия и Иран демонстрируют пример ответственного партнерства, основанного на взаимном уважении, прагматичном подходе и готовности совместно отвечать на современные вызовы. В сложных условиях особенно важно помогать друг другу, концентрироваться на конкретных договоренностях и укреплять цепочки поставок товаров, необходимых гражданам и экономикам наших стран", - сказал Кобяков, слова которого приводятся в сообщении фонда "Росконгресс".
Представители иранской стороны на встрече отметили заинтересованность в расширении поставок из России бензина, дизельного топлива, продукции металлургической и нефтехимической промышленности, говорится в релизе. Стороны подчеркнули важность сохранения прямого диалога между бизнесами двух стран и реализации практических совместных проектов в условиях сохраняющейся международной нестабильности.
Казем Джалали, в свою очередь, отметил, что Иран столкнулся с "дополнительными потребностями в обеспечении внутреннего рынка".
"Мы заинтересованы в развитии взаимодействия с российскими партнерами для покрытия части существующего спроса и рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества", - сказал Джалали, которого цитирует пресс-служба фонда.
Иранская сторона также подтвердила заинтересованность в активном участии в Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", отмечается в сообщении.
"Несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе, Казем Джалали обозначил намерение обеспечить участие Исламской Республики Иран на высоком уровне и продолжить развитие двустороннего диалога", - добавляется в релизе.
Стороны также обсудили совместную работу в космической отрасли, включая проекты по созданию и запуску спутников, и перспективы дальнейшего технологического взаимодействия. В ходе беседы, по данным Росконгресса, было подчеркнуто, что Россия и Иран последовательно укрепляют партнерские отношения, опираясь на взаимную поддержку, прагматичный подход и долгосрочные экономические интересы.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
РИА Новости также выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия пройдут в Казани 13–15 мая.
РоссияИранКазем ДжалалиАнтон КобяковМосква
 
 
