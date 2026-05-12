Россия стала шестой страной в Европе по производству вина - РИА Новости, 12.05.2026
22:57 12.05.2026 (обновлено: 23:59 12.05.2026)
Россия стала шестой страной в Европе по производству вина

Винный дом. Архивное фото
  • Россия стала шестой страной в Европе и 11-й в мире по производству вина, на нее пришлось 2,5 процента мирового объема.
  • Мировые показатели уже третий год остаются низкими, а в 2024-м опускались до рекордных значений.
  • Италия единственной смогла сохранить объем на уровне, близком к средним показателям последних лет.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала шестой в Европе и 11-й в мире по производству вина — на нее пришлось 2,5 процента мирового объема, следует из данных OIV, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы", — отмечают аналитики организации.
Так, в 2025-м объем производства на 22,5 процента превысил среднее значение за последние пять лет. В абсолютных числах он составил 5,7 миллиона гектолитров, что на 11,5 процента больше, чем в 2024 году.
Мировое же производство без учета виноградных соков и сусла оценивается в 227 миллионов гектолитров — на 0,6 больше по сравнению с исторически низким объемом 2024-го. Это уже третий подряд год низких показателей: производство остается на 9,4 процента ниже среднего уровня за последние пять лет.
В Евросоюзе эта величина в 2025-м оценивается в 136 миллионов гектолитров, что означает снижение на 1,3 процента по сравнению с 2024 годом. Хотя это одно из самых низких значений за последние десятилетия, ЕС по-прежнему остается ведущим винодельческим регионом, обеспечивая около 60 процентов мирового производства.
Италия — крупнейший производитель вина в мире — стала одной из немногих ведущих стран-производителей, которым удалось сохранить объем на уровне, близком к средним показателям последних лет: по оценкам, он составил 44,4 миллиона гектолитров, что в целом соответствует уровню 2024-го (+0,7 процента).
