Россия стала шестой страной в Европе по производству вина

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия стала шестой страной в Европе и 11-й в мире по производству вина, на нее пришлось 2,5 процента мирового объема.

Мировые показатели уже третий год остаются низкими, а в 2024-м опускались до рекордных значений.

Италия единственной смогла сохранить объем на уровне, близком к средним показателям последних лет.

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала шестой в Европе и 11-й в мире по производству вина — на нее пришлось 2,5 процента мирового объема, следует из данных OIV , с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Изменения в торговой и политической среде совпали с сокращением зарубежных поставок и усилением роли внутреннего производства. Параллельно меры поддержки винодельческого сектора способствовали его развитию в последние годы", — отмечают аналитики организации.

Так, в 2025-м объем производства на 22,5 процента превысил среднее значение за последние пять лет. В абсолютных числах он составил 5,7 миллиона гектолитров, что на 11,5 процента больше, чем в 2024 году.

Мировое же производство без учета виноградных соков и сусла оценивается в 227 миллионов гектолитров — на 0,6 больше по сравнению с исторически низким объемом 2024-го. Это уже третий подряд год низких показателей: производство остается на 9,4 процента ниже среднего уровня за последние пять лет.

В Евросоюзе эта величина в 2025-м оценивается в 136 миллионов гектолитров, что означает снижение на 1,3 процента по сравнению с 2024 годом. Хотя это одно из самых низких значений за последние десятилетия, ЕС по-прежнему остается ведущим винодельческим регионом, обеспечивая около 60 процентов мирового производства.