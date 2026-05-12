18:18 12.05.2026
Германии нужна Россия, чтобы выжить, заявил Дмитриев

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.
  • Дмитриев призвал Германию перестать принимать неправильные решения.
  • Заявление было сделано в ответ на пост издания PoliticoEurope о падении популярности канцлера Германии.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.
"Германии и канцлеру Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, и им также нужно перестать принимать неправильные решения", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал пост издания PoliticoEurope в той же соцсети о том, что популярность канцлера Германии падает до новых минимумов, тогда как сам Мерц путешествует по стране и пытается убедить немцев, что дела идут по-прежнему хорошо.
Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, как следовало из исследования института INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
