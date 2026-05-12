Германии нужна Россия, чтобы выжить, заявил Дмитриев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Германии и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужна Россия, чтобы выжить.
"Германии и канцлеру Мерцу нужна Россия, чтобы выжить, и им также нужно перестать принимать неправильные решения", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, как следовало из исследования института INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.