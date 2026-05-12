Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи

Путин призвал продолжать работу с Украиной по воссоединению семей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник провел встречу с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой , у которой истекает срок полномочий. В ходе беседы она озвучила главе государства итоговый доклад, включая информацию о работе между Россией и Украиной по воссоединению семей.

Москалькова сообщила, что по линии уполномоченного по правам человека на Украину было передано порядка 20 детей для воссоединения семей, также работа ведется по линии уполномоченного по правам ребенка.

"Надо продолжать", - сказал, в свою очередь, Путин.

Также президент спросил, сколько детей было возвращено в Россию. По словам Москальковой, в РФ для воссоединения было передано семеро детей.