Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал продолжать работу с Украиной по воссоединению семей - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 12.05.2026 (обновлено: 14:52 12.05.2026)
Путин призвал продолжать работу с Украиной по воссоединению семей

Путин призвал продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин призвал продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей.
  • Омбудсмен Татьяна Москалькова доложила Путину, что порядка 20 детей было передано на Украину для воссоединения семей по линии уполномоченного по правам человека.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Необходимо продолжать работу между Россией и Украиной по воссоединению семей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, у которой истекает срок полномочий. В ходе беседы она озвучила главе государства итоговый доклад, включая информацию о работе между Россией и Украиной по воссоединению семей.
Москалькова сообщила, что по линии уполномоченного по правам человека на Украину было передано порядка 20 детей для воссоединения семей, также работа ведется по линии уполномоченного по правам ребенка.
"Надо продолжать", - сказал, в свою очередь, Путин.
Также президент спросил, сколько детей было возвращено в Россию. По словам Москальковой, в РФ для воссоединения было передано семеро детей.
Москалькова занимает пост уполномоченного с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается и освобождается от должности Госдумой.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Аппарат Москальковой помог установить судьбу девяти тысяч военнослужащих
Вчера, 13:52
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала