Россия придерживается пониманий Анкориджа, заявил МИД

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия придерживается пониманий и соглашений, достигнутых на встрече лидеров РФ и США в Анкоридже, как основы для урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Наша позиция по существу вопроса известна – мы придерживаемся тех пониманий, договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, и мы будем исходить из того, что это рациональная основа для того, чтобы конфликт перешел в фазу дипломатического урегулирования", - сказал он журналистам.