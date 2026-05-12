Россия придерживается пониманий Анкориджа, заявил МИД - РИА Новости, 12.05.2026
13:14 12.05.2026
Россия придерживается пониманий Анкориджа, заявил МИД

Грушко: РФ придерживается пониманий Анкориджа как основы для мира на Украине

© AP Photo / Jae C. HongСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия придерживается пониманий и соглашений, достигнутых на саммите в Анкоридже, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
  • По его словам, эти договоренности — рациональная основа для перехода конфликта на Украине в фазу дипломатического урегулирования.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Россия придерживается пониманий и соглашений, достигнутых на встрече лидеров РФ и США в Анкоридже, как основы для урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наша позиция по существу вопроса известна – мы придерживаемся тех пониманий, договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, и мы будем исходить из того, что это рациональная основа для того, чтобы конфликт перешел в фазу дипломатического урегулирования", - сказал он журналистам.
