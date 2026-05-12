Роспотребнадзор рассказал о переносчике хантавируса Андес

22:05 12.05.2026 (обновлено: 22:34 12.05.2026)
Роспотребнадзор: российский климат неприемлем для переносчика хантавируса Андес

Врач с пробиркой. Архивное фото
  • Хантавирус Андес естественным образом переносит лишь карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили.
  • В России он почти не водится из-за климата, тем не менее контроль на границе усилили.
  • Вспышек заболевания внутри страны с начала года не было.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Хантавирус Андес естественным образом переносит лишь карликовый рисовый хомяк, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Природным резервуаром вируса Андес является карликовый рисовый хомяк, обитающий в Аргентине и Чили", — рассказали там.
Ведомство подчеркнуло, что российский климат для него неприемлем, что существенно снижает риск его появления на территории страны. Тем не менее совместно с пограничной службой там приняли меры по усилению контроля, чтобы не допустить завоза вируса.
В России же известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), однако с начала года вспышек заражения внутри страны не зафиксировано.
"Ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости", — подытожили в Роспотребнадзоре.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заражения, девять из которых подтвердили как вирус Андес — единственный штамм, передающийся от человека к человеку.
После стоянки у Кабо-Верде судно прибыло к острову Тенерифе. Испанские власти организовали поэтапную высадку и возвращение людей на родину. Россиянин из состава экипажа продолжит путь в Нидерланды, где лайнер пройдет дезинфекцию.
