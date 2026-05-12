Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 12.05.2026
Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса

Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса Андес

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил пропускной контроль на границе.
  • Меры приняты для недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используется система "Периметр", - говорится в сообщении.
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Вирусолог назвал главного переносчика хантавируса
8 мая, 03:24
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала