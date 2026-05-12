Роспотребнадзор усилил пропускной контроль на границе из-за хантавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор совместно с погранслужбой РФ усилил пропускной контроль на границе в целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию страны, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"В целях недопущения завоза хантавируса Андес на территорию России Роспотребнадзором совместно с пограничной службой Российской Федерации приняты меры, направленные на усиление пропускного контроля на границе. Также для оценки и минимизации рисков используется система "Периметр", - говорится в сообщении.