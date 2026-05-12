Росконгресс: Российско-Танзанийский деловой и инвест-форум пройдет в Аруше

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум пройдет в Аруше 15 мая, в рамках мероприятия стороны обсудят перспективы укрепления двусторонних связей, сообщает "Росконгресс".

"14 мая 2026 года в городе Аруше (Танзания) состоится 3-е заседание Совместной Межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Российскую часть комиссии возглавляет министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, танзанийскую - государственный министр планирования и инвестиций в администрации президента Объединенной Республики Танзании Китила Александр Мкумбо", - говорится в пресс-релизе фонда.

На полях заседания в Арушском международном конференц-центре 15 мая состоится Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум. Соорганизаторами мероприятия выступают Управление по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании, "Российский экспортный центр" и фонд "Росконгресс" при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации.

"Российско-танзанийские отношения носят дружественный характер и выстраиваются на основе взаимовыгодного сотрудничества. Активно поддерживается диалог в двустороннем формате. В этом году российско-танзанийским дипломатическим отношениям исполняется 65 лет, и в этой связи проведение бизнес-форума приобретает дополнительную актуальность и служит эффективным инструментом для наращивания деловых связей между двумя государствами", – отметил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

В бизнес-форуме примут участие государственные деятели, предприниматели, руководители корпораций и экспортоориентированных компаний, деловых ассоциаций, представители инвестиционного сообщества, руководители институтов развития, представители экспертного и академического сообщества.

"Страны Африки сегодня являются одним из ключевых приоритетов для развития международного взаимодействия России: мы видим устойчивый рост интереса российских компаний к работе на континенте и расширение пула африканских партнеров, готовых к сотрудничеству с нашей страной. Танзания для нас – перспективное направление, где возможно дальнейшее укрепление торгово-инвестиционных связей, в том числе в таких сферах, как агропромышленный комплекс, удобрения, машиностроение, химическая промышленность и металлургия", - подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

"Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум в Аруше создает практическую платформу для запуска новых совместных проектов. Российский экспортный центр, выступая соорганизатором форума, готов обеспечивать всестороннюю поддержку российским компаниям на танзанийском рынке – от поиска надёжных партнеров до комплексных финансовых и нефинансовых мер сопровождения экспортных поставок", – добавила она.

В рамках деловой программы бизнес-форума будет организована серия приветственных обращений от высоких представителей двух стран, презентационная сессия об инвестиционном потенциале континентальной Танзании и Занзибара, торгово-экономических отношениях между двумя странами, а также биржа деловых контактов между российскими и танзанийскими организациями с акцентом на расширение взаимодействия в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, геология и недропользование, ИКТ, туризм, здравоохранение, наука и образование.

"Российско-Танзанийский деловой и инвестиционный форум подчеркивает нашу общую приверженность углублению стратегического сотрудничества и развитию взаимовыгодных партнерских отношений. Объединяя технологический опыт России и промышленные амбиции Танзании, мы стремимся ускорить инновации, привлечь устойчивые инвестиции и открыть новые возможности в ключевых секторах нашей экономики. Поскольку Танзания продолжает укреплять свои позиции в качестве привлекательного направления для инвестиций, этот форум служит важнейшей платформой для демонстрации нашего потенциала и позиционирования страны в качестве ведущего производственного и промышленного центра Африки", – отметил генеральный директор Управления по инвестициям и особым экономическим зонам Танзании Гилеад Тери.

