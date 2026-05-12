Роскомнадзор ответил на вопрос о судьбе Minecraft в России

- Роскомнадзор заявил, что не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft в России.
- Ведомство не планирует ограничивать доступ к игре.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft в России, не планирует ограничивать доступ к игре.
"Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм", - заявили в ведомстве.
В начале апреля ведомство также сообщало РИА Новости, что не получало решений судов или Генпрокуратуры о блокировке Minecraft в России после сообщений Telegram-каналов о мошенничестве в игре.
