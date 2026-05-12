Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор ответил на вопрос о судьбе Minecraft в России - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 12.05.2026 (обновлено: 14:31 12.05.2026)
Роскомнадзор ответил на вопрос о судьбе Minecraft в России

Роскомнадзор не планирует блокировать Minecraft в России

© MinecraftПерсонажи игры "Minecraft"
Персонажи игры Minecraft - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Minecraft
Персонажи игры "Minecraft". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскомнадзор заявил, что не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft в России.
  • Ведомство не планирует ограничивать доступ к игре.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что не получал решений уполномоченных органов о блокировке Minecraft в России, не планирует ограничивать доступ к игре.
"Роскомнадзор не получал решений уполномоченных органов об ограничении доступа к игре Minecraft. Ведомством не планируется ограничений доступа к играм", - заявили в ведомстве.
В начале апреля ведомство также сообщало РИА Новости, что не получало решений судов или Генпрокуратуры о блокировке Minecraft в России после сообщений Telegram-каналов о мошенничестве в игре.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
12 января, 12:00
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала