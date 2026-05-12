Российская экономика удержит четвертое место в мире, заявил Решетников

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская экономика удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
«
"По размеру экономики мы четвертые в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать", – сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Решетников также привел данные по размеру экономики в расчете на душу населения. "Если в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, то по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы сокращали разрыв, а например, многие наши европейские соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики", - сказал министр.
По его словам, эти данные говорят о том, что российская экономика росла, опережая в том числе рост и в американской экономике.