Российская экономика удержит четвертое место в мире, заявил Решетников - РИА Новости, 12.05.2026
20:01 12.05.2026 (обновлено: 21:11 12.05.2026)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российская экономика удержит четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
«
"По размеру экономики мы четвертые в мире по паритету покупательной способности, и эту позицию в ближайшее время будем удерживать", – сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Решетников также привел данные по размеру экономики в расчете на душу населения. "Если в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, то по итогам 2025 года это уже почти 56%. При этом мы сокращали разрыв, а например, многие наши европейские соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики", - сказал министр.
По его словам, эти данные говорят о том, что российская экономика росла, опережая в том числе рост и в американской экономике.
