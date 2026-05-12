20:03 12.05.2026 (обновлено: 21:27 12.05.2026)
Российская экономика всегда развивается циклично, заявил Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Решетников заявил, что экономика всегда развивается циклично.
  • Он отметил, что за периодами роста следует фаза стабилизации и структурной перестройки.
  • Об этом министр экономического развития заявил на встрече с президентом России.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Экономика всегда развивается циклично, за периодами роста следует фаза стабилизации, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Понимаю, что многих, и бизнес, волнует текущая ситуация в экономике, но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", - сказал Решетников.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году рост ВВП России замедлится до 0,4% с 1% в 2025 году. В 2023-2024 годах темпы роста экономики страны превышали 4%.
Во вторник в интервью газете "Ведомости" вице-премьер России Александр Новак также говорил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка и это нормальный этап для экономики. По его словам, на данном этапе необходимо уделять особое внимание управлению рисками, чтобы обеспечить более быстрый переход к очередному периоду высокого роста.
Решетников оценил рост российской экономики за последние три года
