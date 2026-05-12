Над Оренбургской областью силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников над Оренбургской областью.
- От фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге пострадали жилой дом, школа и детский сад — там частично выбиты стекла, пострадавших нет.
УФА, 12 мая - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников над Оренбургской областью, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Сегодня средствами ПВО министерства обороны России отражена атака 9 БПЛА над территорией Оренбургской области", - написал он.
По его данным, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге пострадали жилой дом и расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет.
в доме повреждена кровля, частично выбито остекление. Жителей дома эвакуировали, предложив им размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья.
Строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта школьников переведут на дистанционный формат обучения, а родителям дошкольников предложат временно перевести детей в другие учреждения.