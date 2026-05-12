Рейтинг@Mail.ru
Над Оренбургской областью силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 12.05.2026 (обновлено: 19:18 12.05.2026)
Над Оренбургской областью силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников

В Оренбургской области отразили атаку девяти БПЛА, поврежден жилой дом и школа

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников над Оренбургской областью.
  • От фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге пострадали жилой дом, школа и детский сад — там частично выбиты стекла, пострадавших нет.
УФА, 12 мая - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку девяти беспилотников над Оренбургской областью, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Сегодня средствами ПВО министерства обороны России отражена атака 9 БПЛА над территорией Оренбургской области", - написал он.
По его данным, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге пострадали жилой дом и расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет.
в доме повреждена кровля, частично выбито остекление. Жителей дома эвакуировали, предложив им размещение в гостинице. Решение переехать приняла одна семья.
Строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта школьников переведут на дистанционный формат обучения, а родителям дошкольников предложат временно перевести детей в другие учреждения.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
ВСУ потеряли до 35 боевиков в зоне действий "Днепра"
Вчера, 12:28
 
БезопасностьОренбургская областьОренбургЕвгений СолнцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала