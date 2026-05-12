Силы ПВО сбили 108 украинских дронов за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 996 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 268 танков и других боевых бронированных машин, 1718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 875 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 401 единица специальной военной автомобильной техники.