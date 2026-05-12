Силы ПВО сбили 108 украинских дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО России за сутки уничтожили 108 украинских беспилотников.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Средства ПВО России за сутки уничтожили 108 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в военном ведомстве.
Несмотря на объявление режима перемирия (с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая), ВСУ наносили удары по позициям российских войск, в том числе беспилотниками, указывает МО РФ. Российская армия зеркально реагировала на действия ВСУ. Армия России после окончания действия режима прекращения огня продолжила проведение спецоперации, отметило Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 996 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 268 танков и других боевых бронированных машин, 1718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 875 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 401 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18