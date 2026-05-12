Путин рассказал о разработке перспективных комплексов вооружений в России

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о разработке в РФ перспективных комплексов вооружений, не имеющих аналогов в мире
Президент во вторник принял доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат". Президент заявил, что Россия была вынуждена после выхода США из договора по ПРО задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.
"Именно поэтому, еще раз подчеркиваю это, в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов", - подчеркнул он.
Путин рассказал о преимуществах ракеты "Сармат"
Вчера, 16:43