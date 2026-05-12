Путин поблагодарил разработчиков "Сармата" за укрепление обороноспособности

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность министерству обороны РФ и разработчикам ракетного комплекса "Сармат" за работу по укреплению обороноспособности России.

Путин принял с докладом командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, который рассказал об испытании ракетного комплекса "Сармат".

"Поздравляю министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России", - сказал Путин.