Путин рассказал об отношениях России с исламскими государствами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
- Он отметил, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами.
- Президент подчеркнул, что в России веками живут представители разных религий и народов, и отметил символичность проведения форума в Республике Татарстан.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", отметив, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, активно взаимодействует на внешнеполитической арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую участников и гостей XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" и ежегодного заседания Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Ислам - это одна из мировых широко распространённых в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами", - говорится в сообщении.
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
10 декабря 2022, 22:41
Президент отметил, что в нашей стране веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан - динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия, подчеркнул Путин.
"В качестве наблюдателя Россия участвует в работе Организации исламского сотрудничества. Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году. Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов. Уверен, что проводимый форум будет, как всегда, результативным, откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей наших стран и народов", - заключил глава государства.
Путин не поедет на экономический форум в Казани
Вчера, 12:35