Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях России с исламскими государствами - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 12.05.2026 (обновлено: 16:18 12.05.2026)
Путин рассказал об отношениях России с исламскими государствами

Путин: Россия стремится углублять дружественные отношения с исламскими странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
  • Он отметил, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами.
  • Президент подчеркнул, что в России веками живут представители разных религий и народов, и отметил символичность проведения форума в Республике Татарстан.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", отметив, что Россия стремится углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами, активно взаимодействует на внешнеполитической арене, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую участников и гостей XVII Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" и ежегодного заседания Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир". Ислам - это одна из мировых широко распространённых в России религий, его исповедуют миллионы наших граждан, которые вносят важный вклад в развитие отечественной экономики и науки, культуры и социальной сферы. Мы стремимся углублять дружественные отношения со всеми исламскими государствами", - говорится в сообщении.
Центральная мечеть Сердце Чечни имени Ахмата Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Кадыров назвал ислам неотъемлемой частью России
10 декабря 2022, 22:41
Президент отметил, что в нашей стране веками живут представители разных религий и народов, каждый из которых сохраняет свою уникальность и самобытность. И символично, что форум проходит именно в Республике Татарстан - динамично растущем российском регионе, где берегут традиции межнационального согласия, подчеркнул Путин.
"В качестве наблюдателя Россия участвует в работе Организации исламского сотрудничества. Гостеприимная Казань была названа этой организацией культурной столицей исламского мира в текущем году. Желаю вам плодотворных дискуссий и успехов. Уверен, что проводимый форум будет, как всегда, результативным, откроет новые горизонты для взаимовыгодных связей наших стран и народов", - заключил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Путин не поедет на экономический форум в Казани
Вчера, 12:35
 
РоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньВладимир ПутинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала