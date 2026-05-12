Путин не поедет на экономический форум в Казани
12:35 12.05.2026
Путин не поедет на экономический форум в Казани

Песков: в графике Путина нет посещения экономического форума в Казани

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посещения экономического форума в Казани нет в графике президента России Владимира Путина.
  • XVII Международный экономический форум «Россия — исламский мир: КазаньФорум» пройдет в Казани 13–15 мая.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посещения экономического форума в Казани нет в графике президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается казанского форума, то в графике президента посещения этого форума нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" пройдет в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
