Раскрыто, когда приватизацию квартиры могут признать недействительной

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Даже давняя приватизация квартиры может быть оспорена, если человек в момент сделки не осознавал своих действий. О последствиях для собственников и наследников агентству “Прайм” рассказала юрист Кристина Вострикова.
"Если экспертиза подтвердила, что человек не осознавал юридическое значение своих действий, у суда есть основания признать приватизацию недействительной", — подчеркнула эксперт.
В этом случае квартира возвращается в государственную или муниципальную собственность, и наследовать ее нельзя.
Специального срока давности для таких споров нет — применяются общие правила (один или три года), а для не участвовавших в сделке лиц действует десятилетний срок. Сейчас обсуждаются поправки, которые могут ввести десятилетнее ограничение для оспаривания приватизации, чтобы не держать под риском квартиры, которые много лет назад вышли из государственной собственности.
Юрист советует покупателям и наследникам проверять не только выписку из ЕГРН, но и историю возникновения права собственности, особенно если в ней участвовали пожилые люди или были медицинские обстоятельства.