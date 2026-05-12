Губернатор Приамурья предложил учить в школах поведению в лесу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов высоко оценил итоги масштабных учений добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и предложил интегрировать навыки поведения в лесу в школьные уроки безопасности, сообщили в правительстве региона.

"За плечами отряда "ЛизаАлерт" тысячи спасенных жизней. Только в Амурской области за время существования организации было принято 618 заявок на поиски людей, из них 382 человека добровольцы нашли живыми... Совместная отработка навыков с МЧС , полицией и другими службами делает систему поиска по-настоящему надежной", – сказал Орлов

В учениях приняли участие около 100 волонтеров из регионов Дальнего Востока , а также Московской и Новосибирской областей , Амурскую область представили четыре отряда - "ЛизаАлерт", ПСО "Фотон", ПСО "Гром", ПСО "Север 28", в мероприятии также были задействованы специалисты регионального управления МЧС и следственного управления СК России , уточнили в правительстве.

Программа включала лекции и практику в природной среде, где добровольцы отработали эвакуацию пострадавших, применение беспилотников и специального оборудования. Отрабатывались сценарии поиска людей в реальных условиях, добавили в пресс-службе.

Орлов предложил адаптировать базовые знания по ориентации на местности и правила поведения в лесу для учеников разных возрастов и включить их в "15-минутки безопасности" в школах, инициативу поддержал председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

"Мы привезли в регион лучших инструкторов страны, чтобы существенно повысить квалификацию местных поисковиков... Добровольцы должны уметь обезопасить человека в любой ситуации… Амурская область для нас - важный регион, точка развития Дальнего Востока. Здесь очень энергичные ребята, и с 2021 года амурские отряды активно развиваются", – отметил Сергеев.