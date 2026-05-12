Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Приамурья предложил учить в школах поведению в лесу - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
06:59 12.05.2026 (обновлено: 11:14 12.05.2026)
Губернатор Приамурья предложил учить в школах поведению в лесу

Губернатор Приамурья Орлов предложил учить в школах поведению в лесу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов высоко оценил итоги масштабных учений добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и предложил интегрировать навыки поведения в лесу в школьные уроки безопасности, сообщили в правительстве региона.
"За плечами отряда "ЛизаАлерт" тысячи спасенных жизней. Только в Амурской области за время существования организации было принято 618 заявок на поиски людей, из них 382 человека добровольцы нашли живыми... Совместная отработка навыков с МЧС, полицией и другими службами делает систему поиска по-настоящему надежной", – сказал Орлов.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Губернатор Приамурья попросил Путина помочь с путепроводом в Благовещенске
2 марта, 16:35
В учениях приняли участие около 100 волонтеров из регионов Дальнего Востока, а также Московской и Новосибирской областей, Амурскую область представили четыре отряда - "ЛизаАлерт", ПСО "Фотон", ПСО "Гром", ПСО "Север 28", в мероприятии также были задействованы специалисты регионального управления МЧС и следственного управления СК России, уточнили в правительстве.
Программа включала лекции и практику в природной среде, где добровольцы отработали эвакуацию пострадавших, применение беспилотников и специального оборудования. Отрабатывались сценарии поиска людей в реальных условиях, добавили в пресс-службе.
Орлов предложил адаптировать базовые знания по ориентации на местности и правила поведения в лесу для учеников разных возрастов и включить их в "15-минутки безопасности" в школах, инициативу поддержал председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.
"Мы привезли в регион лучших инструкторов страны, чтобы существенно повысить квалификацию местных поисковиков... Добровольцы должны уметь обезопасить человека в любой ситуации… Амурская область для нас - важный регион, точка развития Дальнего Востока. Здесь очень энергичные ребята, и с 2021 года амурские отряды активно развиваются", – отметил Сергеев.
Участники также обсудили проведение профильных мероприятий в рамках выставки "АмурЭкспо" с привлечением китайских специалистов, глава региона поручил проработать это предложение, добавили в правительстве.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Амурской области Василий Орлов во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Путин отметил рост численности постоянного населения в Амурской области
2 марта, 14:09
 
Амурская областьОбществоАмурская областьДальний ВостокНовосибирская областьВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала