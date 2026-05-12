Прием заявок на всероссийскую премию "Экспортер года" продлится до 31 мая

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Прием заявок на Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России" продлится до 31 мая, напоминает организатор - Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Прием заявок на Всероссийскую премию в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года. Сделано в России" продлится до 31 мая. Организатор мероприятия - Российский экспортный центр. В этом году премия стала еще более инклюзивной: к участию приглашен бизнес любого масштаба - от крупных корпораций до малого предпринимательства и ИП. Главное нововведение - интеграция с национальной программой продвижения "Сделано в России", что дает дополнительные преимущества обладателям "птички", - сказано в сообщении РЭЦ.

Основные номинации: "Экспортер года. Промышленность" (предприятия тяжелого и среднего машиностроения, производители промышленного оборудования, металлообработки, стройматериалов и другой промышленной продукции), "Экспортер года. Агропромышленный комплекс" (сельхозпроизводители, переработчики сельхозпродукции, поставщики удобрений, сельхозтехники и сопутствующих услуг), "Продукты питания" (производители и поставщики продовольственных товаров: от базовых продуктов до деликатесов и функциональных продуктов питания), "Индустрия моды" (дизайнеры, бренды одежды и аксессуаров, производители текстиля и трикотажа, компании fashion-ритейла).

Также в число основных номинаций вошли "Индустрия красоты" (производители косметики, парфюмерии, средств личной гигиены), "Высокие технологии ИТ" (разработчики аппаратного и программного обеспечения, поставщики облачных решений, кибербезопасности, AI решений, IoT платформ и других цифровых продуктов), "Кино, анимация" (киностудии, анимационные студии, продюсерские компании, дистрибьюторы аудиовизуального контента), "Индустрия туризма" (туроператоры, гостиницы, платформы бронирования, организаторы въездного и выездного туризма, музеи, поставщики туристических услуг).

Дополнительные номинации: "Женщина – экспортер года" (женщины-руководители, владельцы компаний-экспортеров любой отрасли или отвечающие за экспортное направление компании), "Новая география" (компании, успешно вышедшие на новые зарубежные рынки или существенно расширившие географию поставок), "Маркетинговый прорыв" (организации, добившиеся заметного роста экспорта за счет эффективных маркетинговых стратегий, ребрендинга, выхода в новые каналы продаж), "Глобальное развитие торговых сетей и цифровых платформ" (компании с развитой международной розничной или онлайн-торговлей, маркетплейсы, логистические и дистрибуционные сети).

Подача заявок проходит в цифровом формате на официальном сайте премии. Требуется минимальный пакет документов: ИНН и, для МСП, выписка из реестра. К участию допускаются только российские организации без задолженностей по налогам. Конкурс проходит в два этапа: отбор в федеральных округах и финальная часть.

Главный совет участникам – если вы или ваша компания еще не является участником Программы "Сделано в России", сейчас самое время получить бесплатный сертификат, наличие которого сыграет важную роль при оценке соискателя и добавит внушительный балл.

Чтобы ознакомиться со всеми нюансами для участия в конкурсе, можно перейти по ссылке на сайте организатора. На прошедшем вебинаре эксперты подробно рассказали, как подать заявку на премию и получить преференции и использовать сертификат "Сделано в России" для максимального результата. За консультациями можно обращаться по адресу