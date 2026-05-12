Трамп назвал имена возможных преемников

03:40 12.05.2026 (обновлено: 11:00 12.05.2026)
Трамп назвал Вэнса и Рубио своими потенциальными преемниками

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson — Президент США Дональд Трамп
  • Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на пост главы государства на следующих выборах.
ВАШИНГТОН, 12 мая — РИА Новости. Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отличными претендентами на пост главы государства на следующих выборах.
"Джей Ди, это можешь быть ты, много других людей. Будет это Джей Ди или кто-то другой? Я не знаю", — сказал он на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции.
Трамп предложил гостям мероприятия показать, кому нравится Вэнс, а кому — Рубио. В итоге они оба получили аплодисменты.
"Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные претенденты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали", — сказал глава Белого дома, не уточнив, что имеет в виду.
Республиканцы должны выбрать кандидата в президенты США от их партии до выборов в ноябре 2028-го. Трамп, согласно американской конституции, больше не может баллотироваться. Ранее он заявлял, что среди его сторонников есть "хорошая скамья претендентов" на роль его преемника. Помимо Вэнса и Рубио, речь шла о главе Минфина Скотте Бессенте и бывшем министре внутренней безопасности Кристи Ноэм.
