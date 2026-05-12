Площадь пожара в Долгопрудном увеличилась, огонь перешел на соседнее здание

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Площадь пожара в ангаре в подмосковном Долгопрудном увеличилась до 2550 квадратных метров, огонь перешел на соседнее строение, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили о пожаре в ангаре площадью 600 квадратных метров в подмосковном Долгопрудном.
"Площадь пожара в Долгопрудном увеличилась до 2550 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Огонь перешел на соседние строение", - говорится в сообщении.