В Долгопрудном загорелся ангар

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пожар в ангаре площадью 600 квадратных метров тушат в подмосковном Долгопрудном, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Московской области ликвидируют пожар в ангаре. Загорание произошло по адресу: городской округ Долгопрудный , проспект Строителей, дом 3. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ангара. Предварительная площадь 600 квадратных метров", - говорится в сообщении .

Уточняется, что есть угроза распространения огня на соседние строение. К тушению привлечено 37 человек и 12 единиц техники.