Режим ЧС в Туве сняли после окончания тушения пожаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туве потушили все лесные пожары.
- До 24 мая в Туве продолжает действовать особый противопожарный режим с полным запретом на посещение лесных массивов.
КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Все лесные пожары потушены на территории Тувы, режим ЧС регионального значения снят, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем канале на платформе "Макс".
Власти республики в связи со сложной обстановкой с лесными пожарами ввели режим ЧС 4 мая.
В Уссурийске ликвидировали пожар на складе
Вчера, 14:14
"Сегодня мы сняли региональный режим ЧС в лесах — действующих пожаров на территории Тувы больше нет. Это результат тяжелой работы сотен людей", - написал Ховалыг.
По его данным, с начала сезона огонь прошел свыше 3 тысяч гектаров, и на его тушение привлекались все силы: лесная охрана, сотрудники МЧС, региональная авиалесоохрана, добровольные дружины, местные жители, а также пожарные из Красноярского края и соседней Хакасии.
"Огромное спасибо каждому, кто боролся со стихией. Главная причина возгораний более чем в 90% случаев — человеческая халатность. Сейчас ведется работа по поиску виновников, и они обязательно понесут наказание", - написал глава республики.
По его словам, несмотря на снятие режима ЧС, до 24 мая продолжает действовать особый противопожарный режим с полным запретом на посещение лесных массивов.