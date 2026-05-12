Пострадавшим при пожаре в Грозном предоставят временное жилье

00:42 12.05.2026
Пострадавшим при пожаре в МКД в Грозном предоставят временное жилье

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
  • Пострадавшим в результате пожара в многоквартирном доме Грозного обеспечат временным жильем.
  • В результате пожара эвакуировано 300 человек, жертв нет.
ГРОЗНЫЙ, 12 мая - РИА Новости. Пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме Грозного обеспечат временным жильем, сообщил мэр столицы Хас-Магомед Кадыров.
Как в понедельник рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Чечне Алихан Цакаев, возгорание потушено. В результате пожара эвакуировано 300 человек, жертв нет.
"По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова мы разместим вас (жителей дома - ред.) в квартирах и гостиницах", - заявил мэр в ходе общения с пострадавшими на месте инцидента.
ЖильеГрозныйРоссияРамзан КадыровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
