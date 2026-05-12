17:34 12.05.2026
"Славии" присудили техническое поражение в чемпионском матче

  • Футбольному клубу "Славия" присудили техническое поражение со счетом 0:3 в пражском дерби против "Спарты".
  • Причиной стали болельщики "Славии", которые с пиротехникой прорвались на поле и начали бросать файеры, а также нападать на футболистов команды гостей.
  • "Славия" должна провести следующие четыре домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 10 млн чешских крон.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Футбольному клубу "Славия" присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в пражском дерби против "Спарты", по результатом которого команда могла завоевать титул чемпиона Чехии по футболу, сообщается на сайте клуба.
Встреча 32-го тура состоялась на стадионе "Славии" в субботу. На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте при счете 3:2 в пользу хозяев болельщики с пиротехникой прорвались на поле, после чего направились к сектору фанатов "Спарты" и начали бросать файеры, а также нападать на футболистов команды гостей. Матч был прерван, команда гостей покинула стадион в целях безопасности. В случае победы "Славия" набрала бы 77 очков и досрочно стала чемпионом Чехии, оторвавшись от "Спарты" на 11 баллов за три тура до конца сезона.
Также "Славия" должна провести следующие четыре домашних матча без зрителей и выплатить штраф в размере 10 млн чешских крон (около 35,6 млн рублей).
«
"Мы с уважением принимаем решение дисциплинарного комитета и в полной мере осознаем серьезность всей ситуации и ответственность, связанную с организацией матча. В то же время мы глубоко сожалеем о последствиях этого решения для десятков тысяч обычных и порядочных болельщиков, которые никак не связаны со всей этой ситуацией", - говорится в заявлении клуба.
