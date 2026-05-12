Рейтинг@Mail.ru
Министры правительства Мадьяра приняли присягу перед парламентом Венгрии - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 12.05.2026
Министры правительства Мадьяра приняли присягу перед парламентом Венгрии

Шестнадцать министров нового правительства Венгрии приняли присягу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцать министров нового правительства Венгрии от партии «Тиса» приняли присягу перед венгерским парламентом.
  • В правительстве Мадьяра 16 министерств, в предыдущем правительстве Виктора Орбана было 11.
  • Новое название получили несколько министерств, также были созданы новые министерства: финансов, здравоохранения, окружающей среды и другие.
БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Шестнадцать министров нового правительства Венгрии от партии "Тиса" приняли присягу перед венгерским парламентом.
Министры на церемонии в зале заседаний вслух прочитали текст присяги и затем по очереди расписались в документах об утверждении. Трансляция велась на сайте венгерского парламента.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приветствовал каждого министра и рассказал об основных задачах каждого из них.
В правительстве Мадьяра 16 министерств, в предыдущем правительстве Виктора Орбана было 11. Сохранились министерство обороны, министерство внутренних дел и министерство юстиции. В качестве отдельного министерства сохраняется канцелярия премьер-министра.
Новое название получили министерство иностранных дел (ранее иностранных дел и внешнеэкономических связей), министерство культуры (ранее министерство культуры и инноваций), министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (ранее министерство сельского хозяйства), министерство экономики и энергетики (вместо двух отельных ранее министерств национальной экономики и энергетики) и министерство транспорта и инфраструктуры (ранее министерство транспорта и строительства).
Вновь созданы министерство финансов, министерство здравоохранения, министерство окружающей среды, министерство социальной и семейной политики, министерство образования и защиты детей, министерство регионального и сельского развития и министерство науки и технологий.
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера
25 апреля, 15:15
 
В миреВенгрияПетер МадьярВиктор ОрбанПарламентские выборы в Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала