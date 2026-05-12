Министры правительства Мадьяра приняли присягу перед парламентом Венгрии

БУДАПЕШТ, 12 мая - РИА Новости. Шестнадцать министров нового правительства Венгрии от партии "Тиса" приняли присягу перед венгерским парламентом.

Министры на церемонии в зале заседаний вслух прочитали текст присяги и затем по очереди расписались в документах об утверждении. Трансляция велась на сайте венгерского парламента.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр приветствовал каждого министра и рассказал об основных задачах каждого из них.

В правительстве Мадьяра 16 министерств, в предыдущем правительстве Виктора Орбана было 11. Сохранились министерство обороны, министерство внутренних дел и министерство юстиции. В качестве отдельного министерства сохраняется канцелярия премьер-министра.

Новое название получили министерство иностранных дел (ранее иностранных дел и внешнеэкономических связей), министерство культуры (ранее министерство культуры и инноваций), министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности (ранее министерство сельского хозяйства), министерство экономики и энергетики (вместо двух отельных ранее министерств национальной экономики и энергетики) и министерство транспорта и инфраструктуры (ранее министерство транспорта и строительства).