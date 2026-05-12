Россияне рассказали о тратах на импульсивные покупки на маркетплейсах

Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Каждый третий россиянин считает импульсивные траты на маркетплейсах своей вредной привычкой, а ежемесячно такая склонность в среднем обходится в 11 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Наиболее распространенной пагубной привычкой россияне считают импульсные покупки на маркетплейсах. Об этом заявили 34% участников... Импульсные покупки на маркетплейсах обходятся россиянам в среднем в 11 200 рублей в месяц, при этом медианный показатель составляет 8 500 рублей", - указывают аналитики.

Выяснилось, что чаще всех с долей в 46% импульсивные покупки совершают молодые люди в возрасте до 25 лет. В группе от 26 до 34 лет этот показатель составляет 38%, в категории от 35 до 44 лет - почти треть, а среди россиян старше 45 лет снижается до 19%.

В целом более половины опрошенных осознают избыточность импульсивных расходов и периодически пытаются их сократить. В то же время более четверти признались, что испытывают чувство вины после покупок, но не предпринимают системных попыток изменить поведение.

А среди тех, кто пытался бороться с привычками, треть используют финансовое планирование и лимиты, чуть больше четверти временно отказываются от покупок, 19% удаляют приложения маркетплейсов, а 17% переходят на альтернативные, более дешевые формы потребления.