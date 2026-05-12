Синоптик рассказал, когда в Москву вернется летнее тепло

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Летнее тепло вернется в Москву уже в среду, но до конца недели еще возможны дожди и грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В центре Европейской России закончилась очередная холодная волна и уже со среды в регионе установится довольно тёплая, скорее летняя погода, с температурой на 3-5 градусов выше средних многолетних показателей. При этом основную роль в формировании метеорологических условий будут (играть - ред.) циклоны, что повысит вероятность осадков", - написал Леус в своем Telegram-канале

Синоптик отметил, что в среду возможны кратковременные дожди, местами с грозами, а температура превысит климатические рамки – днём ожидается плюс 18 - плюс 23 градуса.

"В четверг столица попадёт под влияние северной периферии другого циклона, выходящего с юга на запад Черноземья. Он продолжит постепенное повышение температуры, сопровождать которое будут кратковременные дожди – после полудня до плюс 19 - плюс 24", - добавил он.

По словам специалиста, в финале короткой рабочей недели в столице пройдут короткие грозовые дожди, температура будет чуть выше плюс 20 градусов.

"В выходные характер погоды изменится мало – столицу ждут послеполуденные грозовые дожди и летние плюс 20 - плюс 25 градусов. При этом ночи в этот период будет довольно тёплыми – около плюс 9 - плюс 14, с высокой вероятностью предутренних туманов", - уточнил Леус.